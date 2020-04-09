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الصحة العمانية: تسجيل 38 إصابة جديدة بفيروس كورونا

10:24 ص الخميس 09 أبريل 2020
الصحة العمانية: تسجيل 38 إصابة جديدة بفيروس كورونا

فيروس كورونا

مسقط - أ ش أ

أعلنت وزارة الصحة العمانية، اليوم الخميس، تسجيل 38 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، ليرتفع إجمالي الإصابات في السلطنة إلي 457 حالة وعدد الوفيات حالتين، فضلا عن تماثل 109 حالات للشفاء.

وأهابت الصحة العمانية - في بيان أوردته وكالة الأنباء العمانية - بالجميع التقيد التام بإجراءات العزل الصحي.

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فيروس كورونا وزارة الصحة العمانية العزل الصحي

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