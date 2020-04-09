أكثر الكلمات إنتشاراً

حظر التجوال إحنا أقوى من كورونا فيروس كورونا تعليق الدراسة أسعار الذهب الطقس سد النهضة

وزيرا الخارجية الكندي والبريطاني يبحثان هاتفيا التنسيق لمواجهة جائحة "كورونا"

02:24 ص الخميس 09 أبريل 2020
وزيرا الخارجية الكندي والبريطاني يبحثان هاتفيا التنسيق لمواجهة جائحة "كورونا"

وزير الخارجية الكندي فرانسوا-فيليب شامبين

أوتاوا - (أ ش أ):
ناقش وزير الخارجية الكندي فرانسوا-فيليب شامبين مع نظيره البريطاني دومينيك راب، في اتصال هاتفي الأربعاء، تطورات مواجهة أزمة فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).
ووفقًا لبيان صادر عن وزارة الخارجية الكندية، بدأ الوزير شامبين المحادثة بتوجيه رسالة دعم نيابة عن كندا لرئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون ولأسرته والشعب البريطاني في هذا الوقت العصيب، وتمنى له الشفاء التام والسريع.
كما تناولت المحادثة التليفونية جائحة كورونا المستجد، والحاجة الماسة للحفاظ على سلاسل التوريد مفتوحة وسليمة خلال هذه الأزمة المستمرة من أجل ضمان تدفق السلع الأساسية عبر الحدود، ولا سيما الإمدادات الطبية ومعدات الحماية الشخصية.
وشدد الوزيران على أهمية تقديم المساعدة القنصلية لمواطنيهما، وضرورة الحفاظ على الجسور الجوية بين البلدين للسماح بعودة المسافرين من الخارج.
وأكد الوزيران أهمية التنسيق والتعاون القوي بين كندا والمملكة المتحدة، وقيادة مبادرات عالمية معًا لمواجهة الجائحة في ظل استمرار تطور الوباء العالمي.

هذا المحتوى من

وزيرا الخارجية الكندي بريطانيا فيروس كورونا دومينيك راب

الخبر التالى:

شاركت في عزل كلينتون.. وفاة "ليندا تريب" عن عمر 70 عاما

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى مصر

  • 1560

    عدد المصابين

  • 305

    عدد المتعافين

  • 103

    عدد الوفيات

كورونا فى العالم

  • 1.511.104

    عدد المصابين

  • 329.674

    عدد المتعافين

  • 88.331

    عدد الوفيات

أخبار قد تهمك

إعلان

إعلان

  • عاجل:مصر| إصابات كورونا تقفز لـ1560 والوفيات 103.. و1152 بمستشفى العزل (تفاعلي)