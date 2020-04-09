وزيرا الخارجية الكندي والبريطاني يبحثان هاتفيا التنسيق لمواجهة جائحة "كورونا"

أوتاوا - (أ ش أ):

ناقش وزير الخارجية الكندي فرانسوا-فيليب شامبين مع نظيره البريطاني دومينيك راب، في اتصال هاتفي الأربعاء، تطورات مواجهة أزمة فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).

ووفقًا لبيان صادر عن وزارة الخارجية الكندية، بدأ الوزير شامبين المحادثة بتوجيه رسالة دعم نيابة عن كندا لرئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون ولأسرته والشعب البريطاني في هذا الوقت العصيب، وتمنى له الشفاء التام والسريع.

كما تناولت المحادثة التليفونية جائحة كورونا المستجد، والحاجة الماسة للحفاظ على سلاسل التوريد مفتوحة وسليمة خلال هذه الأزمة المستمرة من أجل ضمان تدفق السلع الأساسية عبر الحدود، ولا سيما الإمدادات الطبية ومعدات الحماية الشخصية.

وشدد الوزيران على أهمية تقديم المساعدة القنصلية لمواطنيهما، وضرورة الحفاظ على الجسور الجوية بين البلدين للسماح بعودة المسافرين من الخارج.

وأكد الوزيران أهمية التنسيق والتعاون القوي بين كندا والمملكة المتحدة، وقيادة مبادرات عالمية معًا لمواجهة الجائحة في ظل استمرار تطور الوباء العالمي.