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فرنسا تعتزم تمديد حظر التجول إلى ما بعد منتصف ابريل

10:30 م الأربعاء 08 أبريل 2020
فرنسا تعتزم تمديد حظر التجول إلى ما بعد منتصف ابريل

إيمانويل ماكرون

باريس - (د ب أ):

تعتزم فرنسا تمديد القيود الصارمة الخاصة بحظر التجول في البلاد للحد من انتشار فيروس كورونا إلى ما بعد الخامس عشر من الشهر الجاري.

وأكدت الرئاسة الفرنسية أن الرئيس إيمانويل ماكرون سيوجه كلمة إلى مواطنيه بهذا الخصوص مساء يوم الاثنين المقبل.

ولم يتم تحديد فترة زمنية جديدة لحظر التجول بعد، وهو الإجراء الذي تفرضه فرنسا منذ منتصف مارس الماضي.

ولا يسمح لأحد بالخروج من المنزل إلا في حالات الضرورة، وبتصريح، في ظل التطبيق الصارم من قبل الشرطة لتدابير مكافحة الفيروس.

يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد أودى بحياة 10869 شخصا في فرنسا حتى الآن.

إيمانويل ماكرون حظر التجول باريس فيروس كورونا

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