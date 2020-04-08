موسكو تعول على رد إيجابي من واشنطن على اقتراح تمديد معاهدة "ستارت"
موسكو- (أ ش أ):
أعلنت وزارة الخارجية الروسية، أن موسكو تعول على الرد الإيجابي المبكر من الولايات المتحدة على اقتراح تمديد معاهدة "ستارت" لتقليص الأسلحة الهجومية الاستراتيجية .
وذكر بيان للخارجية الروسية اليوم الأربعاء، أوردته وكالة أنباء " سبوتنيك "، أنه وفقا لمبادرة من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين تم في ديسمبر من العام الماضي اقتراح على الجانب الأمريكي تمديد معاهدة "ستارت" بدون أي شروط مسبقة والبدء في بحث المسائل العملية المتعلقة بهذا الأمر.
وأضاف بيان الخارجية الروسية أن الجانب الروسي يتطلع إلى استجابة إيجابية سريعة لهذا الاقتراح من قبل الولايات المتحدة.
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