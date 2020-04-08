الصحة العالمية تحذر أوروبا من تخفيف قيود "كورونا"

كوبنهاجن- (د ب أ):

حذرت منظمة الصحة العالمية الحكومات، الأربعاء، من رفع الإجراءات الصارمة المفروضة على حياة الشعوب قريبا جدا، فيما بدأت بعض الدول الأوروبية تشهد تقليصا في تفشي فيروس كورونا المستجد.

وقال المدير الإقليمي للمنظمة في أوروبا، هانز كلوج خلال مؤتمر صحفي "حتى اليوم، مازالت أوروبا بشكل كبير في بؤرة الوباء- ومن جانب، لدينا سببا للتفاؤل،ومن جانب آخر، نشعر بقلق بالغ" مشيرا إلى أن سبع من الدول العشر الأكثر تضررا في مختلف أنحاء العالم تقع في منطقة أوروبا.

وأشار كلوج تحديدا إلى أسبانيا وإيطاليا وألمانيا بسبب تباطؤ معدلات انتقال الفيروس، قائلا إن "بعض التقدم الجيد" يتم إحرازه في النمسا وهولندا وسويسرا، بحسب تصريحاته نصا.

لكنه أعرب عن قلقه بشأن تصاعد حالات الإصابة في دول مثل تركيا وإسرائيل والسويد وفنلندا وأوكرانيا ودول أخرى.

وتابع قائلا إن هناك "شوطا طويلا نقطعه في هذا الماراثون" مضيفا أنها "ليست اللحظة التي نبدأ فيها تخفيف قيود التباعد الاجتماعي الصارمة، التي تساعد في وقف انتشار الفيروس".

وكانت الدنمارك والنمسا وجمهورية التشيك أعلنت تخفيف القيود. وقال متحدث باسم الحكومة الأسبانية اليوم الأربعاء إن الشعب ربما يبدأ في رؤية تخفيف بعض الإجراءات في نهاية الشهر.