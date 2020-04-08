ارتفاع عدد المصابين الفلسطينيين بـ"كورونا" إلى 263 حالة

ارتفاع عدد المصابين الفلسطينيين بـ"كورونا" إلى 263

رام الله- (د ب أ):

ارتفع إجمالي عدد المصابين الفلسطينيين بفيروس "كورونا المستجد" اليوم الأربعاء إلى 263 حالة، وفق ما أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية.

وأفاد مدير الصحة الأولية في الوزارة كمال الشخرة، في مؤتمر صحفي في رام الله اليوم، بتسجيل إصابتين جديدتين بفيروس "كورونا"، فيما كان تم اكتشاف حالة أخرى الليلة الماضية.

وأوضح الشخرة أن جميع الحالات المصابة بالفيروس مستقرة فيما تماثلت منها 44 للشفاء وسجلت حالة وفاة واحدة لسيدة في الستينيات من عمرها.

ويتوزع عدد المصابين بالفيروس بواقع 250 في الضفة الغربية و13 في قطاع غزة.