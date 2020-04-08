كوريا الشمالية: لم نسجل أي إصابات بكورونا حتى الآن
08:32 ص الأربعاء 08 أبريل 2020
بيونج يانج - (د ب أ):
أصرت كوريا الشمالية على أنها لم تسجل أي إصابة بفيروس كورونا.
وقالت وزارة الصحة الكورية الشمالية في تقريرها الأسبوعي الذي قدمته إلى منظمة الصحة العالمية، إن بلادها قادرة على تشخيص فيروس كورونا، لكنها لم تسجل أي إصابة بالفيروس على أراضيها، حسبما نقلت وكالة يونهاب للأنباء اليوم الأربعاء.
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