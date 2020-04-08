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كوريا الجنوبية: صادرات الذهب ترتفع لأعلى معدلاتها في 7 سنوات

03:44 ص الأربعاء 08 أبريل 2020
كوريا الجنوبية: صادرات الذهب ترتفع لأعلى معدلاتها في 7 سنوات

أرشيفية

سول - (د ب أ):
أعلنت كوريا الجنوبية أن صادراتها من الذهب ارتفعت لأعلى معدلاتها في 7 سنوات خلال شهر شباط/فبراير الماضي مع ارتفاع الطلب على الأصول الأكثر أمنا، وسط تراجع السوق على خلفية تفشي فيروس كورونا عالميا.

وأفاد بنك كوريا المركزي اليوم الأربعاء بأن صادرات الذهب للاستخدام غير النقدي بلغت 290 مليون دولار في فبراير، وهي "الأعلى منذ أن بلغت 327 مليون دولار في (أيلول) سبتمبر عام 2012" ، وفقا لوكالة الأنباء الكورية (يونهاب).

وأضافت الوكالة أنه بالنسبة للقيمة، وصلت صادرات البلاد من الذهب في شباط/فبراير إلى 8ر5 أطنان، مسجلة ارتفاعا حادا من 5ر3 وهي قيمة صادراتها في الشهر نفسه من العام الماضي. وصُدر أكثر من النصف أو ما يبلغ 4.3 أطنان إلى هونج كونج ، بحسب يونهاب.

وأرجعت الوكالة هذه الزيادة الحادة إلى ارتفاع الأسعار مؤخرا وسط زيادة تقلبات السوق، ما دفع المستثمرين إلى التهافت للحصول على أصول أكثر أمنا، مثل الذهب.

كوريا الجنوبية صادرات الذهب فيروس كورونا بنك كوريا المركزي

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