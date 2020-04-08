ترامب: كورونا تفشي أكثر بين الجاليات الأفريقية في البلاد ولا نعرف السبب

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إن الجالية الإفريقية في الولايات المتحدة هي الأكثر تتضررًا جراء تفشي وباء كورونا، لافتًا إلى أنها تعاني أكثر من غيرها من فيروس كورونا.

وتابع ترامب، خلال المؤتمر الصحفي لخلية الأزمة لكشف مستجدات كورونا، في البيت الأبيض، أنهم لا يعلمون أسباب تفشي كورونا في الأوساط الإفريقية بأمريكا، أكثر من غيرها.

يشار إلى أن الولايات المتحدة، سجلت أكثر من 394 ألف إصابة بوباء كورونا، لتكون بذلك أكثر دولة مسجلة عدد إصابات بوباء كورونا في العالم، فيما تخطى حاجز وفيات كورونا في البلاد حاجز الـ12 ألف وفاة، حتى اليوم.