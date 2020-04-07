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عائلة عامل توفي بكورونا تقاضي سلسلة متاجر أمريكية

11:38 م الثلاثاء 07 أبريل 2020
عائلة عامل توفي بكورونا تقاضي سلسلة متاجر أمريكية

فيروس كورونا

واشنطن - (د ب أ)

أقامت عائلة أحد العاملين في سلسلة متاجر التجزئة الأمريكية "وول مارت" دعوى تتهم السلسلة بالقتل الخطأ بسبب وفاة العامل نتيجة إصابته بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).

كان واندو إيفانز، عامل صيانة في الفترة الليلية بمتجر وول مارت، وتوفي يوم 25 مارس الماضي، نتيجة إصابته بفيروس كورونا المستجد، في حين توفي عامل آخر يدعى فيليب توماس في نفس المتجر بفيروس كورونا المستجد يوم 29 مارس الماضي.

وأقامت عائلة إيفانز الدعوى ضد وول مارت تتهمها فيها بإساءة التصرف الوحشي بشكل متعمد مع الإهمال. وذكرت الدعوى أن وول مارت فشلت في تطوير إجراءات وقائية للحد من انتشار الفيروس أو التعامل بصورة مناسبة في حالة ظهور أعراض الإصابة على أحد العمال.

يذكر أن سلسلة متاجر وول مارت هي واحدة من عدة سلاسل تجزئة مسموح لها بالعمل حاليا رغم قرارات الإغلاق الاقتصادي بدعوى أنها من الأنشطة الحيوية للمواطنين.

من ناحيتها قالت وول مارت في بيان "نشعر بحزن بالغ على فقدان اثنين من عمال متجرنا في إيفرجرين بارك ونشاطر عائلتيهما الحزن".

فيروس كورونا كوفيد-19 سلسلة متاجر أمريكية الولايات المتحدة الأمريكية

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