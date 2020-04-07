أوكرانيا: الرياح تؤدي لانتشار حرائق الغابات بمنطقة تشيرنوبل

كييف - (د ب أ)

تسببت الرياح القوية في منطقة حرائق الأعشاب والغابات في منطقة تشيرنوبل المحظورة، والتي لا تزال ملوثة بالإشعاع الناتج عن كارثة محطة الطاقة النووية منذ عقود، في زيادة انتشار الحريق بشكل أكبر، اليوم الثلاثاء، على الرغم من جهود رجال الإطفاء.

وتسببت الرياح المتزايدة بعد ظهر اليوم، في انتشار الحريق في مساحة 35 هكتارًا، مما قضى على التقدم الذى أحرزه رجال الأطفاء الأوكرانيون خلال وقت سابق من ذلك اليوم والذين كانوا يكافحون النيران منذ أربعة أيام وخفضوا مساحتها بأكثر من النصف.

وقالت خدمة الطوارئ الحكومية في بيان، في وقت سابق من اليوم، إنهم تمكنوا في البداية من تقليل مساحة الحريق من حوالي 25 هكتارًا إلى عشرة هكتارات. ومع ذلك، دفعت الرياح النيران إلى منطقة من العشب الجاف ما تسبب في زيادة الحريق.

وقال البيان إن نحو 120 من رجال الإطفاء يشاركون في مكافحة الحريق اليوم الثلاثاء.