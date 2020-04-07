بلغاريا تبدأ إنتاج أدوية الملاريا لعلاج فيروس كورونا

بلغاريا - (أ ش أ)

أكدت وكالة أنباء "صوفيا" البلغارية، إعلان البلاد عن إنتاج دوائي الكلوروكين والهيدروكسي كلوروكين المعروفين بعلاج الملاريا.

وأوضحت الوكالة أن ثمة أدلة طبية على أن الدواءين يعطيان نتائج جيدة في علاج فيروس كورونا المستجد، وأنه تم طلب المكونات اللازمة للإنتاج بالفعل، فيما أفادت بأن أول 5000 حزمة من الأدوية ستكون متاحة بحلول 20 أبريل الحالي.

وتتوقع بلغاريا الآن تسلم نفس الأدوية من الصين وتايوان والهند ، وهذه الأدوية غير مرخصة للبيع في الصيدليات في بلغاريا، وسيتم تسليمها فقط للمستشفيات لعلاج مرضى الفيروسات التاجية.

ومن جهة أخرى، نقلت الوكالة البلغارية عن وزير الخارجية الياباني توشيميتسو موتيجي قوله اليوم إن اليابان تعتزم امداد 20 بلدًا مجانًا ، بما في ذلك بلغاريا ، بدواء أنفيجان المعروف باسم فافيبيرافير لاستخدامه في علاج المرضى المصابين بالفيروس التاجي الجديد.

ويخضع الدواء الآن لاختبارات سريرية، وتخطط الحكومة اليابانية لانتاج ثلاثة أضعاف مخزونها من أفيجان لاستخدامه في علاج 2 مليون مصاب بالفيروس التاجي الجديد، وتم تطوير الدواء من قبل شركة تابعة لشركة "Fujifilm" اليابانية.

وبلغ عدد الحالات المؤكدة لـلاصابة بكورونا في بلغاريا 577 إصابة وفقًا لبيانات من مقر العمليات الوطني اليوم، حيث تم إثبات 12 حالة جديدة منها 7 في العاصمة صوفيا، كما بلغت حالات الوفاة 23 حالة اليوم