العراق: طائرة شحن عسكرية تصل إلى الصين لتحميل مستلزمات مكافحة كورونا

بغداد- (أ ش أ):

أعلنت وزارة الدفاع العراقية وصول طائرة الشحن العسكرية إلى الصين لتحميل معدات ومستلزمات طبية لمكافحة وباء "كورونا".

وذكرت وزارة الدفاع - في بيان، نشرته وكالة الأنباء العراقية (واع) اليوم الثلاثاء - أن "طائرة (c130) التابعة إلى قيادة القوة الجوية العراقية وصلت جمهورية الصين الشعبية لتحميل معدات ومستلزمات طبية ووقائية لمكافحة فيروس كورونا".

وأضاف البيان أن"هذه المبادرة تأتي ضمن سلسلة من المبادرات التي تقدمها وزارة الدفاع في ظل الظرف الاستثنائي الحالي، الذي يشهد انتشار فيروس كورونا، بالإضافة إلى توفير الإمكانيات كافة من أجل دعم القطاع الصحي".