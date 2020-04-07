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طالبان تعلق المفاوضات مع الحكومة الأفغانية بسبب تأخر إطلاق سراح السجناء

11:39 ص الثلاثاء 07 أبريل 2020
طالبان تعلق المفاوضات مع الحكومة الأفغانية بسبب تأخر إطلاق سراح السجناء

حركة طالبان

كابول- (أ ش أ):

أعلنت حركة طالبان، اليوم الثلاثاء، تعليق المفاوضات مع الحكومة الأفغانية بسبب تأخر إطلاق سراح السجناء التابعين للحركة.

وكتب سهيل شاهين المتحدث باسم المكتب السياسي لحركة طالبان على موقع التواصل الاجتماعي (تويتر)، "قمنا بإرسال فريق تقني من لجنة السجناء لتحديد عناصر الحركة في السجون لإطلاق سراحهم فور توقيع الاتفاق وفقا لما تم التعهد به لنا".. حسبما ذكرت وكالة أنباء خاما برس الأفغانية.

وأضاف شاهين: "للأسف تأخر إطلاق سراح السجناء تحت ذرائع مختلفة، ولذلك لن يشارك فريقنا التقني في أي اجتماعات غير مثمرة مع الأطراف ذات الصلة بدءًا من الغد".

وقال مسئول في الحكومة الأفغانية في وقت سابق إن حركة طالبان تحاول إطلاق سراح قادة طالبان الذين كان لهم دور كبير في الهجمات الانتحارية.

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حركة طالبان الحكومة الأفغانية إطلاق سراح السجناء

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