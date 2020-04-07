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الأسوأ منذ تفشي الفيروس.. وفاة 15 مسنًا بـ"كورونا" بالبرتغال في يوم واحد

02:40 ص الثلاثاء 07 أبريل 2020
الأسوأ منذ تفشي الفيروس.. وفاة 15 مسنًا بـ"كورونا" بالبرتغال في يوم واحد

فيروس كورونا

وكالات:

لقي 15 مسنًا حتفهم بسبب فيروس كورونا في دار رعاية في بلدية مدينة أفيرو في البرتغال، خلال يوم واحد.

وقال ريباو استيفيس رئيس بلدية مدينة أفيرو، إن وفاة الـ15 مسنًا هي أسوأ حالة تقع بمنشأة واحدة منذ بدء التفشي لفيروس كورونا في البرتغال، وفق ما نقلته رويترز.

وأظهرت وكالة الأنباء المحلية لوسا إن الفحوص أظهرت الأسبوع الماضي إصابة 77 آخرين من النزلاء و22 من أطقم العاملين رغم اتخاذ جميع الإجراءات الوقائية اللازمة بما فيها تخصيص منطقة منفصلة للمصابين.

وألقى استيفيس باللوم على الهيئة القومية للصحة، قائلًا إنها لم ترسل أجهزة قياس حرارة كافية لمدينته. وقال رئيس البلدية إنه لا توجد حاليًا موارد لفحص نزلاء دور الرعاية الأخرى، بحسب رويترز.

وقالت "رويترز" إنه لم يتسن الوصول إلى الهيئة القومية للصحة للتعليق على الأمر.

وسجلت البرتغال 11730 حالة إصابة بالفيروس حتى الآن و311 وفاة. وطالت الجائحة النزلاء والعاملين في العشرات من دور الرعاية بأنحاء البلاد وأوقعت عدة وفيات، معظمها في الشمال.

فيروس كورونا مدينة أفيرو البرتغال الهيئة القومية للصحة

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