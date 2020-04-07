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ترامب: فيروس كورونا أظهر حسن التعاون الدولي لدى الأمريكان

12:38 ص الثلاثاء 07 أبريل 2020
ترامب: فيروس كورونا أظهر حسن التعاون الدولي لدى الأمريكان

دونالد ترامب

وكالات:

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إن فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19" أظهر حسن التعاون الدولي لدى الأميركيين".

وأكد دونالد ترامب، على أن بلاده، حققت تقدمًا في البحث عن علاج لفيروس كورونا، لافتًا إلى التعاون بين علماء فرنسيين وشركات أمريكية للوصل إلى لقاح بشكل سريع لمواجهة وباء كورونا.

وأوضح ترامب، خلال كلمته اليوم في مؤتمر خلية الأزمة لكشف مستجدات كورونا، "أنه سيتم توزيع مساعدات بمليارات الدولارات للمستشفيات خلال هذا الأسبوع".

وتابع الرئيس الأمريكي، إلى أن واشنطن توصلت إلى اتفاق مع شركة 3M لإنتاج 165مليون قناع خلال الأشهر المقبلة.

ترامب فيروس كورونا أمريكا شركة 3M

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