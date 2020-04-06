بعد تسجيل 9 آلاف حالة.. الاحتلال يعلن الإغلاق الكامل للبلاد بدءً من الغد

وكالات

أعلن رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، اليوم الاثنين، الإغلاق الكامل في إسرائيل بسبب فيروس كورونا، اعتبارًا من الساعة الرابعة عصرًا يوم غد الثلاثاء.

من جانبها، أعلنت وزارة الصحة في دولة الاحتلال، ارتفاع أعداد إصابات كورونا إلى 8904 حالة، بينهم 57 وفاة، و140 حالتهم خطرة.