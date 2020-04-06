لأول مرة في أبريل.. السعودية تسجل أقل معدل يومي لإصابات كورونا

الرياض - (د ب أ)

أعلنت وزارة الصحة السعودية، اليوم الاثنين، تسجيل 138 إصابة جديدة بفيروس كورونا في المملكة، خلال الساعات الـ24 الماضية، في تراجع كبير لهذا المعدل الذي بلغ سابقًا 206 حالات وهي أقل حصيلة إصابات خلال شهر أبريل.

وأعلن المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة السعودية، محمد العبد العالي، في مؤتمر صحفي عقده اليوم ، ارتفاع عدد الإصابات بعدوى فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) في المملكة خلال الساعات الـ24 الماضية بواقع 138 حالة، لتصل الحصيلة الإجمالية إلى 2523 مصابا بعد أن كانت على مستوى 2385 أمس الأحد.

ويشير هذا الرقم إلى تراجع كبير في عدد الإصابات الجديدة بالفيروس المسجلة خلال يوم، حيث بلغ هذا المعدل في الإحصائية السابقة 206 حالات.

وأعلن العبد العالي في بيانه عن تسجيل 4 وفيات جديدة ناجمة عن المرض في البلاد، موضحا أن العدد العام للمتوفين وصل بذلك إلى نقطة 38 حالة.

كما ذك المتحدث أنه تم رصد 63 حالة شفاء جديدة بين المصابين بالفيروس، وبلغت حصيلة المتعافين 551 حالة.

وشدد المتحدث باسم وزارة الصحة السعودية على أن عدوى فيروس كورونا لا ترتبط بعمر محدد، لكن المضاعفات قد تكون أقوى لدى كبار السن.

وأكد العبد العالي على ضرورة الالتزام بالتعليمات الصادرة عن السلطات وعدم الخروج من المنازل لمنع انتشار الوباء.

وكانت السعودية قد أعلنت مساء الأحد ان عدد الحالات النشطة بلغ 1880 حالة.

وأهابت وزارة الصحة بالجميع الالتزام بالإرشادات الوقائية مثل: تجنب المصافحة ومداومة غسل اليدين والبعد عن التجمعات والبقاء في منازلهم، ضماناً لسلامتهم وصحتهم ولصحة المجتمع، والتواصل مع 937 للرد على الاستفسارات