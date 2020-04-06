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الإمارات تسجل حالة وفاه و277 إصابة جديدة بكورونا

04:20 م الإثنين 06 أبريل 2020
الإمارات تسجل حالة وفاه و277 إصابة جديدة بكورونا

فيروس كورونا في الإمارات

أبوظبي- ( د ب أ):

أعلنت الإمارات اليوم الاثنين تسجيل 277 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد من جنسيات مختلفة، إضافة الى تسجيل حالة وفاة لمريض آسيوي.

وقالت الدكتورة فريدة الحوسني المتحدث الرسمي باسم القطاع الصحي بالإمارات ، في مؤتمر صحفي اليوم ، إن الإصابات الجديدة ترفع العدد الإجمالي لحالات الإصابة المؤكدة بالفيروس في الدولة إلى 2076 حالة.

وذكرت الحوسني ان الدولة سجلت شفاء 23 حالة جديدة وتعافيها التام من أعراض المرض وبذلك يكون مجموع المتعافين 167 حالة.

فيروس كورونا الإمارات أبوظبي

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