ألمانيا تعتزم فرض حجر صحي على العائدين لمدة أسبوعين

برلين- (د ب أ):

أوصى مجلس الوزراء الألماني الولايات بفرض حجر صحي لمدة أسبوعين على العائدين من السفر الخارجي من الألمان أو مواطني الاتحاد الأوروبي أو الأشخاص الذين لديهم إقامة ممتدة لسنوات في ألمانيا.

وعلمت وكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) استنادا إلى مصادر في الحكومة أنه لن يسمح بدخول المسافرين إلى ألمانيا إلا "لسبب مقنع بالسفر" بسبب جائحة كورونا.

وبحسب البيانات، سيُجرى السماح على نحو مبدئي بدخول المسافرين من دول خارج الاتحاد الأوروبي فقط في حالات مختارة، حيث سيُجرى فرض رقابة على المسافرين على الحدود الخارجية لألمانيا مع منطقة الانتقال الحر (شينجن).

وبخلاف مواطني الاتحاد الأوروبي أو الذين لديهم إقامة ممتدة لسنوات طويلة في ألمانيا، ستكون هناك استثناءات بالنسبة للعمالة في المجال الطبي والعمال المسافرين والدبلوماسيين وفئات أخرى.

وأوضحت المصادر أنه لن يتم فرض حجر صحي على رجال الأعمال المسافرين أو فنيي الخدمات، الذين سيسافرون إلى ألمانيا أو منها لأيام قليلة لأغراض مهنية.

وسيشمل هذا الاستثناء أيضا الأشخاص الذين يضطرون إلى عبرو الحدود لنقل البضائع عبر السفن أو القطارات، وكذلك العابرين الذين سيتوقفون في ألمانيا خلال توجههم إلى الدولة التي يقيمون فيها.