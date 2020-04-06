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العراق: تسجيل 41 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا في أربيل

12:09 م الإثنين 06 أبريل 2020
العراق: تسجيل 41 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا في أربيل

أربيل عاصمة إقليم كردستان العراق- أرشيف

بغداد - أ ش أ

أعلنت وزارة الصحة في إقليم كردستان العراق، تسجيل 41 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا في أربيل.

ولم تذكر قناة "السومرية نيوز" الإخبارية الي أوردت النبأ اليوم الاثنين، المزيد من التفاصيل في هذا الصدد.

وكانت وزارة الصحة في إقليم كردستان العراق، سجلت -في وقت سابق اليوم- 3 إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد في محافظة السليمانية، موضحة أن الحالات المشخصة لثلاث نساء من المخالطات لمصاب سابق.

وأفدت احصاءات الوزارة أن العدد الكلي للمصابين بفيروس كورونا في إقليم كردستان ارتفع إلى 236 حالة، منها 87 حالة شفاء، فضلا عن 3 وفيات، فيما سجلت السليمانية وحدها 115 حالة تماثلت 62 منها للشفاء.

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إقليم كردستان العراق فيروس كورونا العراق

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