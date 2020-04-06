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روسيا تسجل أعلى عدد يومي لإصابات كورونا بـ 954 إصابة جديدة

11:08 ص الإثنين 06 أبريل 2020
روسيا تسجل أعلى عدد يومي لإصابات كورونا بـ 954 إصابة جديدة

فيروس كورونا

موسكو- (د ب أ):

أعلنت السلطات الصحية الروسية اليوم الاثنين تسجيل 954 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الـ 24 ساعة الماضية، وهو أعلى عدد من الإصابات يتم تسجيله في يوم واحد في البلاد منذ ظهور الوباء.

ونقل موقع "روسيا اليوم" عن مركز العمليات الروسي الخاص بمكافحة كورونا أن إجمالي الإصابات ارتفع إلى 6343، فيما تم تسجيل وفاتين جديدتين لتصل الحصيلة إلى 47 وفاة.

وذكر المركز أن 51 شخصا تماثلوا للشفاء خلال اليوم الماضي، وبذلك بلغ إجمالي المتعافين 406 أشخاص.

وتم تسجيل الإصابات الجديدة في 49 من مناطق روسيا، إلا أن معظمها في العاصمة موسكو (591 حالة، بينها 30 طفلا) ومقاطعة موسكو (82 حالة).

فيروس كورونا روسيا موسكو

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