إسرائيل: ارتفاع الوفيات بكورونا إلى 51 والإصابات تتجاوز 8600

تل أبيب - (د ب أ):

أفادت البيانات الرسمية في إسرائيل صباح اليوم الاثنين بارتفاع عدد الوفيات الناجمة عن فيروس كورونا إلى 51 حالة.

كما أظهرت البيانات، التي نقلتها صحيفة "جيروزاليم بوست" على موقعها الإلكتروني، أن عدد الإصابات ارتفع إلى 8611 حالة.

وأوضحت أن 141 من المصابين في حالة خطيرة، بينما وُصفت أعراض 7643 من المصابين بالطفيفة. وتعافى 585 بصورة كاملة.

وأشار التقرير إلى أن السلطات تبحث فرض المزيد من التدابير المشددة في العديد من المدن، مضيفا أنه من المتوقع أن تصوت الحكومة على هذه التدابير اليوم.