أكثر الكلمات إنتشاراً

حظر التجوال إحنا أقوى من كورونا فيروس كورونا تعليق الدراسة أسعار الذهب الطقس سد النهضة

رئيس وزراء كندا يطلب متطوعين ويعرض وظائف لقوات الاحتياط لمكافحة كورونا

11:36 م الأحد 05 أبريل 2020
رئيس وزراء كندا يطلب متطوعين ويعرض وظائف لقوات الاحتياط لمكافحة كورونا

رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو

أوتاوا - (أ ش أ):

أعلن رئيس الوزراء الكندي، جستن ترودو، اليوم الأحد، عن أن كندا وجهت دعوة للمتطوعين لدعم العاملين في مجال الرعاية الصحية في الخطوط الأمامية، عارضا وظائف بدوام كامل لقوات الاحتياط بالجيش الكندي.

وقال ترودو - في المؤتمر الصحفي اليومي في أوتاوا- إنه النسبة لمن يمتلك مهارات متخصصة ويتطلع لمساعدة العاملين في الخطوط الأمامية، فعليه التقدم.

ووفقا لرئيس الوزراء، فإن وزارة الصحة الكندية ستقوم بتشكيل متطوعين متخصصين في العمل يمكن للمقاطعات والأقاليم الاعتماد عليهم، وأن بعض الأعمال قد تشمل تتبع حالات الإصابة بفيروس "كوفيد-19" وتتبع حالات الاتصالات.

وأضاف أنه سيتم منح جنود الاحتياط في القوات المسلحة الكندية وظائف بدوام كامل خلال الأشهر القادمة، مع نفس الأجور والمزايا مثل الأعضاء المجندين.

وقال ترودو "إن تعزيز صفوف الجيش سيساعد في تعويض بعض العواقب الاقتصادية لـ(كوفيد-19) وضمان دعم مجتمعاتنا بشكل جيد".

وتبدأ الحكومة في تلقي طلبات التطوع حتى 24 أبريل على الأقل، بينما ستتصل الحكومة الكندية مباشرة بأعضاء قوات الاحتياط في جميع أنحاء البلاد.

هذا المحتوى من

Asha
جاستن ترودو كندا فيروس كورونا

الخبر التالى:

فلسطين تسجل 3 حالات إصابة جديدة بكورونا والإجمالي 237 حالة

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى مصر

  • 1173

    عدد المصابين

  • 247

    عدد المتعافين

  • 78

    عدد الوفيات

كورونا فى العالم

  • 1267631

    عدد المصابين

  • 261134

    عدد المتعافين

  • 69304

    عدد الوفيات

أخبار قد تهمك

إعلان

إعلان

  • عاجل:%40 من إصابات كورونا بمصر في إبريل.. والمعدل اليومي يعاود التصاعد (تفاعلي)