النرويج ترسل طاقمًا طبيًا إلى إيطاليا لمساعدتها في مكافحة كورونا

ستوكهولم - (د ب أ)

ترسل النرويج، فريقًا طبيًا طارئًا، إلى شمالي إيطاليا، لمساعدة السلطات الصحية هناك التي تئن تحت عبء جائحة فيروس كورونا.

وقال وزير الصحة النرويجي ، بينت هوي، اليوم الأحد: "العدوى لدينا في النرويج تحت السيطرة، بينما تشهد إيطاليا ذروة الأزمة .. هذه هي اللحظة الصحيحة لنا لنساعد بلدا يواجه تحديات هائلة".

ويتألف الفريق النرويجي من أطباء وممرضات وخبراء لوجستيين ومن المقرر أن يكون تمركزهم في لومباردي، بؤرة الأزمة في شمالي البلاد، لمدة أربعة أسابيع.

ويتوقع أن يغادر الفريق النرويجي، الذي يتألف مما يتراوح ما بين 20 و 25 شخصا، يوم الخميس على أقرب تقدير، حسبما أفاد جوني أسلاسكين، من هيئة الدفاع المدني فى مقاطعة هوردالاند بجنوب غربى النرويج .

يشار إلى أن النرويج ، البالغ عدد سكانها نحو 4ر5 مليون نسمة، سجلت 71 وفاة بفيروس كورونا ولديها نحو 5600 إصابة حتى اليوم الأحد.