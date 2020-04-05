الاحتلال يسجل 4 وفيات بكورونا والإجمالي يصل إلى 48 حالة وفاة

وكالات

أعلنت دولة الاحتلال الإسرائيلي، تسجل 4 حالات وفاة، اليوم الأحد، بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) ليرتفع إجمالي وفيات كورونا في الاحتلال، إلى 48 حالة.

وذكرت وزارة الصحة الإسرائيلية، أن أعداد الإصابات بوباء كورونا المستجد، ارتفع إلى 8258 حالة إصابة مؤكدة حتى عصر اليوم الأحد، بحسب وسائل الإعلام الإسرائيلية.