دول الخليج تؤكد متانة أسواقها المالية وقدرتها على مواجهة التحديات والأزمات

الرياض - (د ب ا)

أكدت لجنة رؤساء هيئات الأسواق المالية (أو من يعادلهم) بدول مجلس التعاون الخليجي، على متانة الأسواق المالية بدول المجلس، وقدرتها على مواجهة التحديات والأزمات، وأنهم يراقبون عن كثب آثار التداعيات المحتملة بهدف درء المخاطر واتخاذ التدابير المطلوبة.

جاء ذلك خلال اجتماع استثنائي، عقدته اللجنة اليوم الأحد، عبر تقنية "الاتصال المرئي"، لمناقشة الجهود المبذولة لدعم الأسواق المالية بدول المجلس في ظل الظروف الحالية لتفشي جائحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19).

وقال بيان رسمي، نشرته وكالة الانباء السعودية"واس" إن اللجنة استعرضت الآليات التي تبنتها الجهات المنظمة لأسواق رأس المال في دول المجلس لضمان استمرارية عمل الأسواق من خلال التسهيلات الرقابية الممكنة والتحول الإلكتروني والعمل عن بعد.

كما ناقشوا ما قامت به بعض دول المجلس بتوجيه الصناديق الحكومية بزيادة استثماراتها في البورصات، وغيرها من الحزم التحفيزية لتخفيف الآثار الاقتصادية والمالية المترتبة عليها من تبعات هذه الجائحة على الشركات المدرجة بالأسواق المالية.

وأكدت اللجنة على استمرار الجهات المنظمة للأسواق المالية في رصد ومتابعة التطورات في الأسواق المالية المحلية والعالمية والتواصل بشكل مستمر مع الأسواق (البورصات) لتقييم أداء الأسواق بشكل مستمر لمتابعة تطورات الأزمة واتخاذ ما يلزم بشأنها، واتخاذ كافة الاجراءات اللازمة للتحوط من المخاطر، ودعم البنية التشغيلية والبنية التحتية للأسواق المالية، والاشراف على إجراءات عقد الجمعيات العمومية من خلال التقنيات الحديثة .