نائب رئيس مجلس السيادة بالسودان: نمر بمنعطف وضائقة اقتصادية
الخرطوم- أ ش أ
قال الفريق أول محمد حمدان دقلو نائب رئيس مجلس السيادة السوداني، قائد قوات الدعم السريع، إن السودان يمر بمنعطف وضائقة اقتصادية، في وقت يواجه فيروس كورونا العدو المختلف والشرس.
وافتتح دقلو اليوم الأحد مركز العزل الصحي التابع لقيادة قوات الدعم السريع في الخرطوم، والذي يضم حوالى 200 سرير.
وشدد دقلو، في كلمته خلال حفل افتتاح المركز، على ضرورة وضع الاحترازات والاحتياطات اللازمة لمجابهة كورونا، لافتا إلى أن قوات الدعم السريع جهزت مركز العزل الصحي، وتضعه تحت تصرف وزارة الصحة خدمة لجميع أهل السودان.
وشدد على أهمية تدريب وتجهيز القوات المسلحة لتقوم بدورها كاملا خدمة للناس في أسوأ الاحتمالات، مشيدا بالاطباء، باعتبارهم خط الدفاع الأول ضد انتشار فيروس كورونا.
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