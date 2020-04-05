إثيوبيا تسجل أول حالة وفاة بفيروس كورونا

(وكالات):

قالت وزيرة الصحة الإثيوبية ليا تاديسي، اليوم الأحد، إن بلادها سجلت أول حالة وفاة بسبب مرض كوفيد-19، وهي لامرأة عمرها 60 عاما كانت تتلقى العلاج في مستشفى بالعاصمة منذ 31 مارس.

وحسب "رويترز" سجلت إثيوبيا في المجمل 43 حالة إصابة مؤكدة بالمرض الذي يسببه فيروس كورونا المستجد.

وأعلنت اللجنة الانتخابية في إثيوبيا، نهاية مارس الماضي، إرجاء الانتخابات العامة التي كانت مقررة في أغسطس، بسبب فيروس كورونا المستجد، في نكسة للعملية الانتقالية الديمقراطية الهشة في البلاد.

وأفادت وكالة "فرانس 24"، أنه لم يتم الإعلان عن أي موعد جديد للاستحقاق الذي يأمل رئيس الوزراء، أبي أحمد، الحائز على جائزة نوبل للسلام العام الماضي، أن يعطيه تفويضا لإجراء إصلاحات سياسية واقتصادية كبرى.