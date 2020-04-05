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موسكو تبحث إعادة مواطني الصين العالقين في الأراضي الروسية إلى بلدهم

03:59 م الأحد 05 أبريل 2020
موسكو تبحث إعادة مواطني الصين العالقين في الأراضي الروسية إلى بلدهم

فيروس كورونا

موسكو - أ ش أ

لف رئس الحكومة الروسية ميخائيل ميشوستين، وزارتي المواصلات والخارجية بالعمل مع الجانب الصيني على بحث إمكانية تنظيم رحلات جوية لنقل المواطنين الصينيين العالقين في الأراضي الروسية إلى بلدهم.

وأفاد موقع الحكومة الروسية الإلكتروني اليوم الأحد أن التكليف يتعلق بمواطني الصين في الأراضي الروسية، والذين لم يتمكنوا من العودة إلى وطنهم بسبب تفشي فيروس "كورونا".

يُذكر أن الرحلات الجوية من روسيا إلى الصين جرى إيقافها بسبب وباء الفيروس التاجي، ومع ذلك تنتظر الحكومة الروسية وصول شحنة مكونة من 80 مليون كمامة صينية عبر الجو في أبريل الجاري.

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فيروس كورونا الصين روسيا رحلات جوية

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