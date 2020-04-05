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رئيس الحكومة اللبنانية: حريصون على العودة الآمنة للمغتربين

03:55 م الأحد 05 أبريل 2020
رئيس الحكومة اللبنانية: حريصون على العودة الآمنة للمغتربين

رئيس وزراء لبنان حسان دياب

بيروت - أ ش أ

أكد رئيس الوزراء اللبناني حسان دياب، أن الحكومة حريصة على العودة الآمنة للبنانيين المغتربين في الخارج، آملا أن ينتهي في القريب الوضع الصحي المتصل بانتشار فيروس "كورونا" بالحد الأدنى من الأضرار على اللبنانيين في الداخل والخارج.

جاء ذلك خلال تفقد رئيس الحكومة اللبنانية، اليوم الأحد، الإجراءات اللوجستية والطبية والأمنية في مطار رفيق الحريري الدولي (مطار بيروت) للاطلاع على التحضيرات المتعلقة بالمرحلة الأولى من عودة اللبنانيين المغتربين من الخارج.

وأشار إلى أن الحكومة معنية بكل لبناني في الداخل والخارج وتعتبر جميع اللبنانيين عائلة واحدة، وتسعى إلى إزالة الحواجز الطائفية والمذهبية والسياسية.. مضيفا "هذه الحكومة هي حكومة بناء الجسور بين المناطق والأحزاب".

وشدد دياب على أن الحكومة اللبنانية تواصل العمل وتبذل جهودا كبيرة من أجل إصلاح الأوضاع كافة، لاسيما على الصعيدين المالي والاقتصادي.

وكانت الرحلات الجوية الاستثنائية إلى مطار رفيق الحريري الدولي (مطار بيروت) قد بدأت ظهر اليوم، لإجلاء اللبنانيين المغتربين الذين كانوا قد طالبوا بعودتهم إلى لبنان من الدول التي يتواجدون فيها خشية تعرضهم للإصابة بفيروس "كورونا".

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