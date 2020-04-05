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في أعلى حصيلة يومية.. سنغافورة تسجل 120 إصابة جديدية بكورونا

03:03 م الأحد 05 أبريل 2020
في أعلى حصيلة يومية.. سنغافورة تسجل 120 إصابة جديدية بكورونا

فيروس كورونا في سنغافورة

سنغافورة- (د ب ا):

سجلت سنغافورة، الأحد، 120 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا، فيما تعد أعلى حصيلة إصابات يومية تسجلها المدينة.

ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن مسؤولين القول إنه بذلك يبلغ إجمالي حالات الإصابة بالفيروس 1309 حالة.

وقال المسؤولون إن أربع حالات فقط من حالات الإصابة الجديدة مرتبطة بالسفر.

سنغافورة فيروس كورونا

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