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كورونا في إسرائيل: ارتفاع الوفيات إلى 46 والإصابات تتجاوز الـ8 آلاف

10:24 ص الأحد 05 أبريل 2020
كورونا في إسرائيل: ارتفاع الوفيات إلى 46 والإصابات تتجاوز الـ8 آلاف

أرشيفية

تل أبيب- (د ب أ):
أفادت البيانات الرسمية في إسرائيل صباح الأحد بارتفاع عدد الوفيات الناجمة عن فيروس كورونا إلى 46 حالة.
كما أظهرت البيانات، التي نقلتها صحيفة "جيروزاليم بوست" الإسرائيلية على موقعها الإلكتروني، أن عدد الإصابات ارتفع إلى 8018 حالة.
وأوضحت أن 127 من المصابين في حالة خطيرة.

فيروس كورونا تل أبيب إسرائيل

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