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بعد إصابة شرطي.. 130 شرطيًا في هونج كونج تحت الحجر الصحي

10:23 ص الأحد 05 أبريل 2020
بعد إصابة شرطي.. 130 شرطيًا في هونج كونج تحت الحجر الصحي

فيروس كورونا

هونج كونج- (د ب ا):

ذكرت تقارير إعلامية اليوم الأحد أنه سوف يتم وضع 130 من رجال الشرطة من فرق النخبة التكتيكية في الحجر الصحي لمدة 14 يوما، بعد ثبوت إصابة شرطي ثاني بالوحدة بفيروس كورونا.

ونقلت هيئة إذاعة وتلفزيون هونج كونج عن بيان الشرطة القول إنه سوف يتم وضع جميع رجال الشرطة الرجال، الذين استخدموا نفس الغرف والمراحيض مع الشرطي المصاب في قاعدة كولون ويست في شيك كيب مي في الحجر الصحي وإجراء اختبارات لهم.

وقد جرى تعقيم المنشآت في القاعدة وأماكن إقامة أفراد الوحدة. وذكرت صحيفة تشاينا مورنيج بوست أن وزارة الصحة طالبت جميع أفراد وحدة مكافحة الشغب بإجراء الفحص الخاص بكورونا.

وسجلت هونج كونج أكثر من 850 حالة إصابة بفيروس كورونا.

فيروس كورونا هونج كونج الحجر الصحي

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