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المغرب: تسجيل 37 إصابة جديدة بفيروس كورونا في البلاد

12:54 م الخميس 30 أبريل 2020
المغرب: تسجيل 37 إصابة جديدة بفيروس كورونا في البلاد

تسجيل 37 إصابة جديدة بفيروس كورونا في المغرب

الرباط - أ ش أ

أعلنت وزارة الصحة المغربية، اليوم الخميس، تسجيل 37 إصابة مؤكدة جديدة بفيروس كورونا المستجد، خلال الـ18 ساعة الماضية، ليرتفع العدد الإجمالي للمصابين بالفيروس إلى 4289 حالة في المغرب.

وأضافت الوزارة أن عدد الحالات التي جرى استبعاد إصابتها، بعد الحصول على نتائج سلبية للفحوصات الخاصة بها، قد بلغ 29563 حالة منذ بداية انتشار الفيروس بالبلاد.

وأكدت عدم تسجيل أي حالة وفاة جديدة بسبب الفيروس ليثبت إجمالي الوفيات في 168 حالة، كما تم تسجيل 41 حالة شفاء جديدة خلال الفترة الزمنية نفسها، وبذلك ارتفع مجموع الحالات التي نجحت في التعافي من الجائحة إلى 969 حالة.

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فيروس كورونا المغرب الصحة المغربية

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