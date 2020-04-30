"الصحة اليمنية": تسجيل أول حالتي وفاة بفيروس "كورونا"

عدن - (أ ش أ):



فجر اليوم الخميس، عن تسجيل أول حالتي وفاة بفيروس كورونا المستجد منذ ظهور الوباء.

ذكرت ذلك قناة "سكاي نيوز" الفضائية، دون التطرق إلى المزيد من التفاصيل.

وكان وزير الصحة العامة والسكان اليمني الدكتور ناصر باعوم، قد أعلن أمس الأربعاء، تسجيل خمس إصابات بفيروس "كورونا المستجد" في العاصمة المؤقتة عدن.

وقررت السلطات فرض حظر تجول شامل لثلاثة أيام في المدينة، بعد اكتشاف الإصابات هناك، اعتبارا من منتصف الليل ولمدة ثلاثة أيام، مع إغلاق المراكز التجارية والأسواق لمدة أسبوعين.