الصين تعلن تسجيل 4 إصابات إضافية بفيروس كورونا ولا وفيات
بكين - (د ب أ):
أعلنت الصين اليوم الخميس تسجيل 4 إصابات إضافية بفيروس كورونا خلال الساعات الـ24 الماضية.
ونقلت صحيفة الشعب اليومية عن السلطات الصحية الصينية أنه لم تسجل أي حالة وفاة جديدة خلال هذه الفترة.
وأضافت أن حالات الإصابة الأحدث جميعها لوافدين.
وبذلك ترتفع حصيلة إصابات كورونا في الصين إلى 82862 حالة ، وظل عدد الوفيات عند 4633 .
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