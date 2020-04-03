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دولة الاحتلال تفرج عن وزير القدس الفلسطيني بعد احتجازه لساعات

05:39 م الجمعة 03 أبريل 2020
دولة الاحتلال تفرج عن وزير القدس الفلسطيني بعد احتجازه لساعات

فادي الهدمي

رام الله - (د ب أ):

قالت مصادر فلسطينية إن الشرطة الإسرائيلية أفرجت اليوم الجمعة عن وزير شؤون القدس في السلطة الفلسطينية فادي الهدمي بعد احتجازه لعدة ساعات.

وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية (وفا) أن التحقيق مع الهدمي "تركز على المساعدات التي تقدمها الحكومة الفلسطينية للمواطنين في مدينة القدس الشرقية لمواجهة فيروس "كورونا".

ونقلت الوكالة عن الهدمي قوله إنه تعرض للضرب المبرح أثناء التحقيق معه في معتقل المسكوبية، وتم إبلاغه بمنعه من التجول في شرق القدس لمدة أسبوعين".

من جهتها، اتهمت عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير حنان عشراوي إسرائيل بتعطيل المساعي الفلسطيني لمكافحة فيروس كورونا المستجد في شرق القدس.

واستنكرت عشراوي في بيان "التصاعد المستمر في الانتهاكات الإسرائيلية، بحق المواطنين والمسؤولين في القدس ومحيطها، بما في ذلك احتجاز الهدمي والتنكيل به".

واعتبرت أن "هذه الممارسات الخطيرة والهدامة تأتي في إطار افشال جهود الحكومة الفلسطينية لمكافحة فيروس كورونا وانتهاك التزاماتها كقوة احتلال بموجب القانون الدولي".

فادي الهدمي رام الله الاحنلال الإسرائيلي فلسطين

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