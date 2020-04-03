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ميركل تستأنف عملها عقب انتهاء فترة العزل المنزلي بسبب كورونا

12:35 م الجمعة 03 أبريل 2020
ميركل تستأنف عملها عقب انتهاء فترة العزل المنزلي بسبب كورونا

أنجيلا ميركل

برلين- (د ب أ):

عادت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل اليوم الجمعة إلى ديوان المستشارية في برلين عقب انتهاء فترة عزلها المنزلي.

وكانت ميركل تمارس مهامها خلال الأسبوعين الماضيين من المنزل، بعدما أخضعت للعزل المنزلي بسبب مخالطتها طبيب اتضح إصابته بفيروس كورونا المستجد. وخضعت ميركل لثلاثة اختبارات، جاءت نتائجها جميعا سلبية.

وقال المتحدث باسم الحكومة الألمانية، شتيفن زايبرت، اليوم إن ميركل استأنفت عملها من مقر الحكومة في برلين، مضيفا أنه يُجرى هناك اتباع قواعد التباعد المعمول بها لمكافحة الوباء، وقال: "الآن يُجرى مواصلة العمل من ديوان المستشارية".

وأوضح زايبرت أن ميركل تجري محادثاتها مع رؤساء حكومات آخرين إما عبر الهاتف أو دائرة الفيديو المغلقة.

أنجيلا ميركل العزل المنزلي فيروس كورونا الحكومة الألمانية

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