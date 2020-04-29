كورونا.. تونس تعلن عن موعد رفع الحجر الصحي الشامل

تونس- (بي بي سي):

قررت السلطات في تونس الرفع من الحجر الصحي الشامل والتوجه إلى اعتماد الحجر الصحي الموجه بداية من الرابع من مايو وعودة الحياة تدريجيا إلى مختلف القطاعات في البلاد.

وتضع السلطات إجراءات للوقاية داخل المؤسسات التي ستعود إلى العمل وضرورة اتباعها للقواعد الصحية والتباعد الاجتماعي.

وقال وزير الصحة عبد اللطيف المكي أن الإجراءات التي اتخذتها تونس من مارس آذار الماضي جنبت البلاد خمسة وعشرين ألف إصابة وألف وفاة.

وقرر رئيس الجمهورية قيس سعيد تمديد حالة الطوارئ في كامل البلاد بداية من الغد. يذكر ّأن تونس سجلت أكثر من تسعمائة وسبعين إصابة بفيروس كورونا وأربعين وفاة.