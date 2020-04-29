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السودان يؤكد الالتزام بالإتفاقيات مع جنوب السودان بخصوص أبيي

03:13 م الأربعاء 29 أبريل 2020
السودان يؤكد الالتزام بالإتفاقيات مع جنوب السودان بخصوص أبيي

علم السودان

الخرطوم- (أ ش أ):

أكد السودان التزامه بالإتفاقيات مع جنوب السودان بخصوص منطقة أبيي، وعلى رأسها الترتيبات الإدارية والأمنية المؤقتة للمنطقة واتفاقيات التعاون بين السودان وجنوب السودان.

وذكرت وزارة الخارجية السودانية، في بيان اليوم الاربعاء، أن مجلس الأمن عقد أمس جلسة عبر تقنية الإتصال المرئي، تناولت بالنقاش تقرير الأمين العام للأمم المتحدة عن الحالة في أبيي والتقدم في تنفيذ ولاية قوة الأمم المتحدة الأمنية المؤقتة لأبيي (يونسفا) وكذلك التقدم المحرز فيما يتصل بالآلية المشتركة للتحقق من الحدود ورصدها.

واستمع المجلس إلى إحاطتين حول المسألة قدمهما كل من وكيل الأمين العام لشئون حفظ السلام، جان بيير لاكروا، والمبعوث الخاص للأمين العام لمنطقة القرن الأفريقي، بارفيه أونانجا-أنيانجا.

وشارك في الجلسة المندوب الدائم للسودان في الأمم المتحدة، السفير عمر محمد أحمد صديق، الذي ألقى بيانا أشاد فيه بدور يونسفا، وأكد استعداد السودان لمساعدتها في أداء مهامها.

وأكد أن التغيير السياسي في السودان شكل نقلة نوعية إيجابية كبرى في العلاقات بين البلدين الشقيقين، وبناء على ذلك، وعلى النتائج البناءة لاجتماع اللجنة الأمنية والسياسية المشتركة الذي انعقد بجوبا في مارس الماضي، سيتمكن البلدان الجاران من منع التصعيد وحل أي اشتباكات قبلية في المنطقة والتوصل إلى تسوية لقضية أبيي وفقا لمرجعيات الحل النهائي المتفق عليها.

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