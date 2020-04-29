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منظمة العمل الدولية: كورونا يهدد أرزاق نصف القوة العاملة في العالم

02:46 م الأربعاء 29 أبريل 2020
منظمة العمل الدولية: كورونا يهدد أرزاق نصف القوة العاملة في العالم

منظمة العمل الدولية

جنيف- (د ب أ):

ذكرت منظمة العمل الدولية، الأربعاء، أن وباء فيروس كورونا يهدد أرزاق 1.6 مليار عامل في القطاع الاقتصادي غير الرسمي أو نصف القوة العاملة في العالم.

ومن بين إجمالي القوة العاملة العالمية التي يبلغ قوامها 3ر3 مليار شخص، هناك ملياري شخص مما يسمون بالعمالة غير الرسمية يعملون في شركات غير مسجلة.

وقالت الهيئة الأممية إن هذا القطاع يتضرر بشدة بسبب إجراءات الإغلاق ونظرا لأن هؤلاء الأشخاص غالبا ما يعملون في نوع من الشركات هي الأكثر تضررا.

وأوضح الرئيس التنفذي للمنظمة، جاي ريدر "مع تطور الوباء وأزمة الوظائف، فإن الحاجة لحماية الفئات الأكثر تضررا تصبح أكثر إلحاحا".

وأضاف "بالنسبة لملايين العمال، فإن عدم وجود دخل يعني عدم وجود غذاء ولا أمن ولا مستقبل".

وتشير تقديرات المنظمة إلى أن دخل العمال غير الرسميين في العالم تراجع بالفعل بواقع 60 بالمئة بسبب الوباء.

منظمة العمل الدولية فيروس كورونا الاقتصاد العالمي

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