بريطانيا: خطيبة جونسون تنجب طفلا ذكرا
لندن- (د ب ا):
أعلن مقر الحكومة البريطانية، الأربعاء، أن كاري سيموندز، خطيبة رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، وضعت طفلهما الذكر الأول.
وقال متحدث باسم الحكومة: "رئيس الوزراء وسيموند يسعدهما أن يعلنا ولادة طفل ذكر بصحة جيدة في مستشفى لندن في وقت مبكر من صباح اليوم".
وأضاف المتحدث" الأم والرضيع بصحة جيدة" موضحا أن الشريكين يريدان أن يقدما شكرهما "لفريق قسم الولادة الرائع".
وكان جونسون قد أصيب بفيروس كورونا في أواخر مارس الماضي، ولكنه تعافى وعاد لممارسة عمله .
وكانت كاري أعلنت أنها عانت من أعراض الفيروس، وذلك على الرغم من أنها عزلت نفسها ذاتيا بعيدا عن جونسون.
كورونا.. لحظة بلحظة
كورونا فى مصر
-
5042
عدد المصابين
-
1669
عدد المتعافين
-
359
عدد الوفيات
كورونا فى العالم
-
3062557
عدد المصابين
-
906022
عدد المتعافين
-
212221
عدد الوفيات
إعلان