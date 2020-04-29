بريطانيا: خطيبة جونسون تنجب طفلا ذكرا

لندن- (د ب ا):

أعلن مقر الحكومة البريطانية، الأربعاء، أن كاري سيموندز، خطيبة رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، وضعت طفلهما الذكر الأول.

وقال متحدث باسم الحكومة: "رئيس الوزراء وسيموند يسعدهما أن يعلنا ولادة طفل ذكر بصحة جيدة في مستشفى لندن في وقت مبكر من صباح اليوم".

وأضاف المتحدث" الأم والرضيع بصحة جيدة" موضحا أن الشريكين يريدان أن يقدما شكرهما "لفريق قسم الولادة الرائع".

وكان جونسون قد أصيب بفيروس كورونا في أواخر مارس الماضي، ولكنه تعافى وعاد لممارسة عمله .

وكانت كاري أعلنت أنها عانت من أعراض الفيروس، وذلك على الرغم من أنها عزلت نفسها ذاتيا بعيدا عن جونسون.