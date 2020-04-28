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تقارير: إصابة أول كلب بكورونا في أمريكا

11:45 م الثلاثاء 28 أبريل 2020
تقارير: إصابة أول كلب بكورونا في أمريكا

فصيلة الباك

نيويورك (د ب أ)

أفادت وسائل إعلام أمريكية بأن فحصا أظهر إصابة كلب، من فصيلة الباك، في ولاية نورث كارولينا بفيروس كورونا المستجد، في أول إصابة معروفة يتم تسجيلها بين الكلاب في الولايات المتحدة.

وذكرت قناة "دبليو آر ايه إل" التلفزيونية المحلية أن الحيوان الأليف، الذي يدعى وينستون، كان جزءا من دراسة أجرتها جامعة ديوك في الأول من أبريل تم فيها إجراء فحوصات لجميع أفراد الأسرة صاحبة الكلب للتحقق من إصابتهم بالفيروس من عدمها.

ونقلت القناة عن الدكتور كريس وودز، الباحث الرئيسي في الدراسة الجزيئية والوبائية لحالات العدوى المشتبه بها التي أعدتها الجامعة قوله "تم اكتشاف الفيروس الذي يسبب الإصابة بمرض كوفيد 19" لدى الكلب، مضيفا أنه يعتقد أن هذه هي الحالة الأولى من نوعها في البلاد.

وتقول المنظمة العالمية لصحة الحيوان: "حتى الآن، لا يوجد دليل على أن الحيوانات الأليفة تقوم بدور كبير في نشر المرض".

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