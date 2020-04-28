الجيش اللبناني: إصابة 54 عسكريا وتوقيف 13 شخصا خلال مهمة فتح الطرق

بيروت- (د ب أ):

أعلن الجيش اللبناني اليوم الثلاثاء إصابة 54 عسكريا وتوقيف 13 شخصا خلال تنفيذ مهمة فتح الطرق.

وقالت قيادة الجيش اللبناني في بيان اليوم أوردته "الوكالة الوطنية للإعلام" إن 40 عسكريا، بينهم 6 ضباط، أصيبوا جراء قيام مندسين بأعمال الشغب والتعرض للأملاك العامة والخاصة في مدينة طرابلس ليلة أمس الاثنين.

وأشارت إلى أن وحدات الجيش في المدينة أوقفت تسعة أشخاص لإقدامهم على إلقاء المفرقعات والحجارة على منزل النائب فيصل كرامي، ورشق عناصر الدورية الموجودة في المكان بالحجارة وافتعال أعمال شغب وإحراق ثلاثة مصارف وعدد من الصرافات الآلية واستهداف آلية عسكرية بزجاجة حارقة (مولوتوف)، ورمي رمانة يدوية باتجاه عناصر الدورية.

ولفتت إلى أنه ضبطت مع أحد الموقوفين كمية من حشيشة الكيف وذخيرة عائدة لسلاح حربي، كما ضبطت مع شخص آخر خمس قنابل مسيلة للدموع، مشيرة إلى عدد من الإصابات والموقوفين في مناطق متفرقة من البلاد .

وجاء في البيان أن "قيادة الجيش إذ تجدد تأكيدها احترام حق المواطنين بالتعبير عن الرأي، تحذر من محاولات البعض استغلال التحركات المطلبية للقيام بأعمال تمس بالأمن والاستقرار، وتشدد على أنها لن تتهاون مطلقا مع أي مخل بالأمن".

وكان لبناني توفي متأثرا بجروحه التي أصيب بها جراء مواجهات ليلية بين الجيش اللبناني ومحتجين في مدينة طرابلس بشمال البلاد.

وذكرت "الوكالة الوطنية للإعلام"، في وقت سابق اليوم أن شابا فارق الحياة متأثرا بجروحه "إثر إشكالات ليلا بين عناصر الجيش وبعض المندسين في اعتصام الحراك الشعبي في ساحة النور بطرابلس، احتجاجا على ارتفاع سعر صرف الدولار الامريكي والوضع المعيشي المتردي، ما أدى إلى سقوط أكثر من 30جريحا في صفوف الطرفين".

وتشهد مدينة طرابلس هدوءا حذرا وحركة سير خجولة جدا، وسط انتشار واسع لوحدات الجيش وعناصر قوى الامن الداخلي في جميع شوارع المدينة.

وأوضحت الوكالة أن عناصر الجيش تقوم بتنفيذ مداهمات لتوقيف المخلين بالأمن، والذين أحرقوا آلية عسكرية، وحطموا واجهات المصارف وألقوا القنابل الحارقة على ماكينات الصرف الآلي.

وأعلنت قيادة الجيش اللبناني في بيان، مساء أمس الاثنين، أنه "أثناء تحرك احتجاجي في ساحة عبد الحميد كرامي في مدينة طرابلس، أقدم عدد من المندسيّن على القيام بأعمال شغب والتعرض للممتلكات العامة والخاصة، واحراق عدد من الفروع المصرفية والتعرض لوحدات الجيش المنتشرة".

وأضافت قيادة الجيش أنه تم استهداف آلية عسكرية بزجاجة حارقة (مولوتوف) كما استهدفت رمانة (قنبلة يدوية) دورية أخرى وتسببت بإصابة عسكريَين بجروح طفيفة.

وكانت الاحتجاجات الشعبية توسعت أمس لتشمل عددا من المناطق في شمال لبنان، وشرق وجنوب البلاد.

ويطالب المحتجون بإسقاط الطبقة الحاكمة، وإجراء انتخابات نيابية مبكرة، وبقضاء مستقل وإعادة الأموال المنهوبة.