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الإمارات ترسل مساعدات طبية إلى إندونيسيا لمكافحة كورونا

04:04 م الإثنين 27 أبريل 2020
الإمارات ترسل مساعدات طبية إلى إندونيسيا لمكافحة كورونا

مساعدات طبية اماراتية

أبوظبي - أ ش أ

أرسلت دولة الإمارات العربية المتحدة، اليوم الاثنين، طائرة مساعدات تحوي 20 طنا من الإمدادات الطبية إلى إندونيسيا، لدعمها في الحد من انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).

ووفقًا لوكالة الأنباء الإماراتية، يستفيد من هذه الإمدادات الطبية أكثر من 20 ألفا من العاملين في مجال الرعاية الصحية، لتعزيز جهودهم في احتواء انتشار الوباء.

وقال السفير الإماراتي لدى إندونيسيا عبد الله سالم الظاهري، إن إرسال هذه المساعدات إلى إندونيسيا يأتي في إطار الجهود التي تبذلها دولة الإمارات لدعم جميع الدول التي تواجه أزمة فيروس كورونا.

وأضاف الظاهري "على الرغم من الظروف الصعبة التي يعيشها العالم بأسره، فإنه يمكننا التغلب على هذه التحديات من خلال تقديم يد العون للدول المتضررة من هذا الوباء".. مؤكدا تضامن ووقوف دولة الإمارات إلى جانب إندونيسيا، من خلال هذه المساعدات التي تهدف إلى مكافحة انتشار الفيروس.

يذكر أن دولة الإمارات أرسلت حتى اليوم أكثر من 314 طنا من المساعدات إلى أكثر من 27 دولة، استفاد منها نحو 314 ألفا من العاملين في المجال الصحي.

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