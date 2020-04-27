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مستشار النمسا: العالم بحاجة إلى مزيد من التضامن للتغلب على كورونا

12:34 م الإثنين 27 أبريل 2020
مستشار النمسا: العالم بحاجة إلى مزيد من التضامن للتغلب على كورونا

سباستيان كورتس

فيينا - أ ش أ
أكد المستشار النمساوي سباستيان كورتس، أن العالم يحتاج إلى المزيد من التضامن والتعاون لمواجهة واحدة من أعنف الأزمات فى التاريخ وهي جائحة كورونا، منوها بأن بلاده حققت نجاحا في السيطرة على الوباء وخفض معدلات الإصابة به إلى أقل المعدلات الأوروبية بفضل وعي المواطنين وتجاوبهم مع الدعوة إلى التباعد الاجتماعي واتخاذ إجراءات الحيطة المناسبة.
وأعرب كورتس – فى كلمة تهنئة للشعب اليوم الاثنين بمناسبة احتفال البلاد بمرور 75 عاما على إعلان الجمهورية الثانية – عن أمله أن يتجاوز العالم تلك المحنة قريبا ويتوصل إلى العلاج الفعال وتعود الحياة إلى طبيعتها.
من جهته، وجه ميخائيل لودفيج حاكم العاصمة فيينا التهنئة إلى الشعب النمساوي بمناسبة ذكرى تأسيس الجمهورية الثانية، قائلا إن الديمقراطية شكل من أشكال العيش المشترك الذي يجب أن نكافح من أجله وهي جوهر وحدة أوروبا..مشيرا إلى أن مبنى بلدية فيينا يضم غرفة تاريخية تسمى بالصالون الأحمر حيث تم توقيع إعلان استقلال النمسا في 27 أبريل 1945 وبموجبها تم تأسيس الجمهورية الثانية البرلمانية على أسس ديمقراطية.

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