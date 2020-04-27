باكستان تسجل 605 إصابات جديدة و10 وفيات بكورونا
إسلام أباد - أ ش أ
ارتفع عدد المصابين بفيروس كورونا المستجد في باكستان إلى 13328 شخصا بعدما تم تسجيل 605 حالات إصابة جديدة اليوم الإثنين، كما ارتفعت عدد حالات الوفاة إلى 279 حالة بعد تسجيل 10 وفيات جديدة.
وأفادت السلطات الصحية في باكستان، وفقا لصحيفة (دون) الباكستانية على موقعها الإلكتروني اليوم، بتعافي 3029 شخصا من الفيروس في جميع أنحاء البلاد.
وقالت المساعدة الخاصة لرئيس الوزراء الباكستانى لشؤون الإعلام فردوس عاشق، فى اجتماعها مع وزراء الإعلام لحكومات الأقاليم عبر الفيديو، إن جهود وإجراءات الحكومة تهدف لحماية الشعب من الوباء وتخفيف آثاره الاقتصادية إذ تتعاون مع حكومات الأقاليم وتعمل على توفير الإغاثة للفقراء والفئات المتضررة بالإغلاق فى أعقاب تفشى الفيروس.
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