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باكستان تمدد تعليق الطيران وتعيد 7 الاف من مواطنيها في الخارج اسبوعيا

08:09 م الأحد 26 أبريل 2020
باكستان تمدد تعليق الطيران وتعيد 7 الاف من مواطنيها في الخارج اسبوعيا

الخطوط الجوية الباكستانية

إسلام آباد - (أ ش أ):

أعلنت باكستان اليوم الأحد تمديد تعليق حركة الطيران الدولي من وإلى البلاد .. كما قررت إعادة 7 آلاف أسبوعيا من مواطنيها العالقين في الخارج.

وذكرت وكالة الأنباء الباكستانية الرسمية أن المتحدث الرسمي باسم هيئة الطيران المدني في البلاد بأن الحكومة مددت تعليق الرحلات الدولية من وإلى باكستان حتى 15 مايو المقبل.

من جانبه، أكد وزير الخارجية الباكستاني شاه محمود قريشي أن الحكومة عززت قدرتها لإعادة أكثر من 7000 باكستاني عالق كل أسبوع.

جاءت تصريحات قريشي في خطابه عبر الفيديو أمام الباكستانيين المقيميين في الولايات المتحدة الأمريكية، وقال إن الحكومة تبذل قصارى جهودها لإعادة العدد الأقصى من الباكستانيين العالقين في الخارج قبل عيد الفطر، وأشار إلى أنه بالرغم أن 10 آلاف من الباكستانيين تم إعادتهم،إلا أن هناك الآلاف لا يزالون ينتظرون.

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