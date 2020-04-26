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نتنياهو: ترامب سينفذ تعهده بالاعتراف بسيادة إسرائيل على مستوطنات يهودية

07:58 م الأحد 26 أبريل 2020
نتنياهو: ترامب سينفذ تعهده بالاعتراف بسيادة إسرائيل على مستوطنات يهودية

نتنياهو

تل أبيب - (د ب أ)

قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، إنه سيتم تنفيذ تعهد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بالاعتراف بسيادة إسرائيل على مستوطنات يهودية وفي غور الأردن، خلال أشهر قليلة، حسبما أفاد الموقع الإلكتروني لصحيفة يدعوت أحرونوت.

ونقلت اليوم وكالة بلومبرج للأنباء، عن موقع الصحيفة أن نتنياهو أدلى بهذه التصريحات في كلمة مسجلة مسبقًا لإحدى الفعاليات الإنجيلية.

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